Hans Honnacker ospite di 'Empoli che scrive'

Hans Honnacker ospite del ciclo letterario “Empoli che scrive” dedicato a tutti gli scrittori empolesi di nascita o d'adozione e ad autori che hanno scritto di Empoli o pubblicati da case editrici empolesi, con il suo ‘Dante e oltre’, Studi di letteratura, Edizioni Erasmo, 2022. Sabato 4 marzo 2023, alle 17.30, al Cenacolo degli Agostiniani, un evento da non perdere promosso in collaborazione con ADI-SD Empoli, IIS Virgilio di Empoli e Cepell. Ingresso libero.

All’iniziativa interverranno: Giulia Terreni, assessora alla cultura del Comune di Empoli, Francesca Cecchi, referente ADI-SD Empoli, Alessandro Giuntini, disegnatore, Lorenzo Santini, disegnatore.

Dopo Amore furioso (2016), questa nuova raccolta di saggi presenta contributi – per la maggior parte inediti – frutto di anni di studi di letteratura italiana e comparata. Dante in primis, ma anche Boccaccio, Ariosto, Heine, Kazantzakis, Calvino e una postilla finale relativa a Marisa Fenoglio. I saggi danteschi, realizzati in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte del poeta, costituiscono un percorso ideale di avvicinamento a quella montagna misteriosa, anzi ‘incantata’, che la Divina Commedia rappresenta nel panorama della letteratura mondiale. Tre contributi riguardano l’insegnamento dei classici nelle scuole secondarie: dalla scrittura creativa al nuovo Esame di Stato.

L’AUTORE IN PILLOLE - Hans Honnacker è nato a Bonn nel 1966. Docente di materie letterarie, vive e lavora a Firenze. Dal 2002 al 2010 ha insegnato Traduzione-Lingua Tedesca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Ha pubblicato vari saggi sui problemi della traduzione e sulla letteratura rinascimentale. Insieme al collega Marco Romanelli ha curato un’edizione integrale della Divina Commedia (Società Editrice Dante Alighieri, 2007 e 2021). Con le Edizioni Erasmo ha pubblicato Amore furioso: l’Ariosto e oltre. Studi di letteratura italiana da Dante a Luzi (2016).

