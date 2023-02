Maggio Musicale, Pereira si dimette: "Esperienza a Firenze diventata triste"

Il sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino Alexander Pereira ha rassegnato le sue dimissioni tramite una lettera indirizzata al Sindaco di Firenze e presidente della Fondazione del Teatro del Maggio Fiorentino e ai Consiglieri d’Indirizzo della Fondazione.

Nella missiva racconta come dalla fine 2019, al suo arrivo a Firenze, ha preso la fondazione con 57 milioni di euro di debitoe il raggiungimento di un utile nonostante la pandemia. Per non parlare di tanti spettacoli e premi ricevuti in pochi anni.

"La vera ragione per la mia dimissione è un fatto personale - spiega Pereira, facendo riferimento alle polemiche e alle inchieste sui rimborsi spesa, perché - sempre attaccato all'interno del teatro e all'esterno, specialmente dalla stampa. Questa situazione mi ha fatto perdere 20 kg e mi ha portato anche a un momento di crisi di salute all'inizio di dicembre. "Le forze che hanno lavorato contro di me non hanno mai voluto prendere in considerazione questa grande armonia da parte del pubblico e degli artisti. Questa esperienza a Firenze è diventata così triste tanto che non mi sento più di continuarla".