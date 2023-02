Maltempo, automobilisti bloccati nella neve in Garfagnana

Giornata di intenso lavoro per la Polizia Provinciale quella di ieri - domenica 26 febbraio - impegnata nelle zone tra San Pellegrino in Alpe, Passo delle Radici e Casone di Profecchia a causa del maltempo: nella mattinata in presenza di forte vento misto a neve e nel pomeriggio per l’intensa nevicata in atto su tutto il comprensorio montano.

In particolare, verso le 18:00 sono, stati soccorsi 5 automobilisti – per un totale di 15 persone di cui 2 minori – che erano rimasti bloccati dalla tormenta di neve nel tratto tra San Pellegrino in Alpe e il passo delle Radici sia a causa della scarsa visibilità per il buio e la non conoscenza della strada, sia per guasti tecnici alle catene da neve.

In un primo momento, con l’ausilio del trattore spazzaneve e il mezzo Unimog spargisale del settore viabilità della Provincia di Lucca sono stati soccorsi gli automobilisti rimasti bloccati, dopodichè sono stati scortati dalla Polizia Provinciale al punto di raduno al Passo delle Radici, infine accompagnati in colonna dalla Polizia Provinciale fino a Castiglione di Garfagnana a passo d’uomo per la scarsa visibilità con in modalità di “safety car”.

“Una giornata molto impegnativa – commenta il Comandante della Polizia Provinciale Elio Cappellini presente sul posto – per le due pattuglie operative sul territorio non solo per la vigilanza delle viabilità provinciali interessate dalle precipitazioni nevose, ma soprattutto nell’assistenza a tutte le persone che si sono trovate in difficoltà a causa della forte nevicata”.