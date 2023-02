Matteo Marzotto ospite della Fondazione CRSM: tra moda e impegno social

La Fondazione CRSM, guidata dal Presidente Antonio Guicciardini Salini, dopo aver ospitato, nel recente passato, personalità di primissimo piano del mondo della cultura, in ogni sua declinazione, prosegue, nel solco di una ormai consolidata consuetudine, che ha caratterizzato l’attività del suoi Organi, ospitando una personalità eminente dell’imprenditoria, e non solo, che con la sua attività, contribuisce a dare lustro e considerazione al nostro Paese nel mondo: Matteo Marzotto. L'evento si terrà 3 marzo alle 18 a Palazzo Grifoni di San Miniato.

Matteo Marzotto appartiene alla sesta generazione della Famiglia Marzotto, industriali della lana sin dal 1836. Ha lavorato per quindici anni nelle aziende collegate agli interessi di famiglia. Lungo è l’elenco delle cariche e delle responsabilità assunte in aziende e gruppi industriali di primaria importanza ma qui vogliamo sottolineare la sua attività come “civil servant”: Matteo Marzotto è tra i Fondatori della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica di cui il 19 aprile 2018 è stato eletto Presidente all’unanimità. Per questa sua attività di responsabilità sociale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha conferito l’Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Alla Fondazione Matteo Marzotto dedica ogni sua attività e il suo costante impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica nell’impegno per la raccolta fondi e la diffusione della consapevolezza nei confronti di questa malattia.

Amante della musica classica, appassionato sportivo in diverse discipline, autore di libri, tutte attività che denotano la personalità e la statura dell’uomo.

Sarà una serata interessante, un ascolto che richiederà attenzione e riflessione, ma che certamente

contribuirà all’arricchimento della nostra vita relazionale.

L’evento sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti, per partecipare è gradita la prenotazione,

effettuabile via mail, scrivendo all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando la

segreteria della Fondazione al numero fisso 0571 546790 o al mobile 371 3590694.

Fonte: Fondazione CRSM