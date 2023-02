Offerte di lavoro su Empoli, Vinci fino a Firenze: come candidarsi

Passiamo da febbraio a marzo, ma come avrete imparato se ci seguite da tempo, tutti i giorni sono buoni per trovare lavoro. Continuiamo come ogni settimana il viaggio nel mondo delle opportunità di lavoro con le nostre offerte della vetrina degli annunci dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

CORSO PROFESSIONALIZZANTE MECCANICI AUTO

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

Età di apprendistato

Attitudine a svolgere lavori manuali in contesti di produzione

Doti di precisione e capacità di lavorare nel rispetto dei tempi assegnati e degli standard qualitativi richiesti

Automuniti

Ti offriamo un percorso formativo gratuito propedeutico all’inserimento in apprendistato come MECCANICO AUTO presso rinomate autofficine della zona.

Orario: Full time

CCNL: METALMECCANICO

Luogo di lavoro: Barberino Tavarnelle

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/corso-professionalizzante-meccanici-auto-157141/it/

AUTISTA PATENTE CQC

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro, filiale di Empoli, ricerca per cliente nel settore metalmeccanico.

La risorsa si occuperà del trasporto della merce sul territorio regionale e occasionalmente del trasporto da e per l'areoporto dei clienti di calibro internazionale che si recheranno in azienda. Solo di rado è richiesta disponibilità ad effettuare trasferte. Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- Esperienza nella mansione

- Possesso di patente C + CQC

Luogo di lavoro: Vinci

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/autista-patente-cqc-155886/it/

OPERAI JUNIOR SETTORE CALZATURIERO

Synergie filiale Empoli ricerca per importante azienda cliente operante nel settore calzaturiero.

Le risorse saranno inserire all'intero della manovia di montaggio e/o della manovia di rifinizione per occuparsi delle diverse fasi della grattatura, montaggio, pulizia scarpa, scatolatura, masticiatura, controllo qualità.

Si valutano profili anche senza esperienza purché siano fortemente motivati, seri e disponibili da subito.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/operai-junior-settore-calzaturiero-155668/it/

CORSO PROFESSIONALIZZANTE MANOVIA DI MONTAGGIO CALZATURE

Le risorse selezionate, grazie a un iter di formazione gratuito della durata di 240 ore, saranno assunte con contratto di APPRENDISTATO presso le aziende promotrici del progetto con la mansione di addetti e addetta alla manovia di montaggio calzaturiera e avranno la possibilità di:

Conoscere da vicino il settore calzaturiero e apprendere il mestiere di ADDETTI ALLA MANOVIA DI MONTAGGIO dell'intera calzatura;

Entrare in contatto con le principali aziende del territorio e del settore, che seguiranno i corsisti sia durante l’iter selettivo che durante il percorso di formazione.

I candidati ideali sono in possesso dei seguenti requisiti:

Età di apprendistato (fino a max 29 anni)

Attitudine a svolgere lavori manuali in contesti di produzione

Doti di precisione e capacità di lavorare nel rispetto dei tempi assegnati e degli standard qualitativi richiesti

Luogo di lavoro: Circondario Empolese Valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/corso-professionalizzante-manovia-di-montaggio-calzature-153725/it/

MAGAZZINIERE MULETTISTA

La risorsa si occuperà della gestione del carico e scarico di merci e in generale di attività di magazzino.

Il candidato ideale ha maturato esperienza nella mansione ed è munito di patentino del muletto.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/magazziniere-mulettista-156131/it/

GIARDINIERE PART TIME

La risorsa si occuperà della cura e della manutenzione del verde della residenza, assicurandosi di tenere in ordine le aree verdi intorno alla proprietà. Le attività svolte saranno sfalcio dell'erba, pulitura foglie e potatura siepi.

Si ricerca una persona con pregressa esperienza nel ruolo, affidabile, libera da subito e disposta a lavorare part time.

Luogo di lavoro: Firenze

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/giardiniere-part-time-156344/it/