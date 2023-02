Palagina Volley Cappiano batte Livorno in casa

Meritata vittoria casalinga per la Palagina Volley Cappiano che si impone agilmente sulla rivale Livorno.

Un minuto di silenzio all'avvio di gara per ricordare la mamma della giocatrice Janet Puccinelli, venuta a mancare dopo una breve malattia. Le sue compagne in campo con un nastro nero sulla divisa da gioco.

Poi la sfida casalinga che vede le "calligiane" imporsi con facilità sulla rivale labronica in 3 set netti sempre condotti in scioltezza. Il team di Letizia Fagiolini guida la partita quasi sempre con buoni margini e anche nei rari momenti di affanno trova sempre la chiave per rimettere la gara nella giusta direzione. Tre punti che vanno ad aumentare il forziere delle fiorentine che guidano il girone Play-out con 13 lunghezze rimediando alla prestazione opaca del primo turno (sconfitta a Viareggio).

Organico in emergenza anche per questa gara con poche atlete al centro e di banda e quindi lo "starting six" è con Maccioni in diagonale con Marrucci, al centro Buti e Mugnaini, bande Salvadori, Maestrini con Ramerini libero. Il gioco scorre bene e la Palagina, tra pallonetti e attacchi piazzati, trafigge la difesa labronica. Leggermente più lottata la seconda frazione, più che altro per filotti di errori delle locali che poi riescono a tornare al comando. Vola via senza eccessivi pensieri la terza frazione. In corso di gare entra Barzagli per Salvadori. A disposizione Giorgetti e Moretti.

Martedi prossimo 28/02 terza sfida con la trasferta a Pisa in casa del Team, uscita sconfitta dalla trasferta a Viareggio e dietro di appena 2 punti

Fonte: Ufficio Stampa