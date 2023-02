Parco Corsini, nuovi alberi, wifi pubblico e restyling dell'area verde

"Con la riqualificazione del Parco Corsini realizzeremo un altro punto importante del programma elettorale votato nel 2019 dai cittadini".

Con queste parole il sindaco Alessio Spinelli ha aperto questa mattina l'inaugurazione del cantiere per la messa in sicurezza, il restyling e la fruibilità del parco che si trova all'interno del centro storico di Fucecchio.

Un intervento che ha lo scopo di promuovere, anche attraverso l'impegno delle associazioni, la valorizzazione di un importante patrimonio naturalistico, storico e architettonico. Si tratta di un progetto che si inserisce nelle politiche di recupero del centro cittadino e di sviluppo delle offerte turistiche e attrattive della città e che verrà realizzato grazie al finanziamento di 600mila euro ottenuto dall'amministrazione comunale.

Il progetto, infatti, è stato riconosciuto di grande valore dalle commissioni che assegnano i contributi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta dei fondi previsti dal bando per la valorizzazione dell’identità di parchi e giardini storici previsti dal Ministero della Cultura.

All'inaugurazione di questa mattina, oltre al sindaco Alessio Spinelli, agli architetti del Comune Romina Guglielmi e Donatella Varallo, ai progettisti dell'intervento, guidati dall'architetto Giuseppe Bagnoli, erano presenti anche i soggetti che si sono aggiudicati le gare d'appalto: la ditta Francesconi Srl di Lucca, che si realizzerà i lavori, e il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), formato dalle Cooperative Colori e Pegaso, che si occuperà della valorizzazione e promozione del parco fino a dicembre 2024.

Le due cooperative hanno già previsto specifiche collaborazioni con associazioni e imprese del territorio tra le quali Fucecchio Turismo, Iter Mentis, Lavapiùbianco e Fluida Design.

L’intervento di riqualificazione di Parco Corsini si pone una serie di obiettivi tra cui quello di rendere il luogo maggiormente attrattivo, data anche la sua posizione strategica all’interno degli itinerari storici come la Via Francigena, la Romea Strata e la Via Medicea, ma anche quello di migliorare in maniera sensibile i sistemi di accoglienza e di sicurezza, attraverso il consolidamento dei muri di contenimento, un completo restyling della pavimentazione, una riqualificazione dei percorsi di accesso, opere di drenaggio delle acque meteoriche, realizzazione di staccionate e molti altri interventi. Da un punto di vista naturalistico si procederà all’inserimento di nuova vegetazione, tra cui anche alberi da frutto, e accorgimenti per l’attrazione della fauna selvatica.

Sarà oggetto di intervento anche il viale carrabile di accesso al parco, tra il parcheggio di Piazza La Vergine e il cancello d’ingresso all’ex fattoria. Per quanto riguarda gli impianti sono previsti il recupero delle tre fontane attualmente non funzionanti e dell’impianto di irrigazione e l’integrazione dell’attuale impianto di illuminazione con nuovi punti luce. Per migliorare accessibilità e mobilità verranno inserite dieci rastrelliere per biciclette e una colonnina di ricarica per e-bike.

L’intervento prevede inoltre l’installazione di un access point, per consentire la connessione gratuita a internet, e la realizzazione di supporti alla visita del parco, anche di tipo digitale.

Ricordiamo, inoltre che, una volta concluso l’intervento di riqualificazione, su Parco Corsini partirà un altro progetto che interesserà la parte più alta, quella delle torri e del giardino storico.

Anche questo secondo step sarà finanziato con i fondi PNRR ma con quelli destinati alla rigenerazione urbana, del Ministero dell'Interno. Anche in questo caso sono stati premiati i progetti del Comune di Fucecchio che prevede una riqualificazione significativa di tutto il centro storico con strade, piazze e edifici storici.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa