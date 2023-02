Picchiato dopo giorni di bullismo, 12enne dovrà cambiare scuola

Aggredito in palestra a scuola dopo giorni e giorni di bullismo nei suoi confronti. Un 12enne di Grosseto dovrà cambiare scuola dopo che ha riportato contusioni e la rottura di alcuni denti. In due a scuola, non contenti di videochiamate aggressive, prese in giro pesanti e discriminazioni, sono saliti sulla schiena del ragazzo causando traumi alla schiena e contraccolpi al mento, che ha colpito più volte il pavimento. I genitori del giovane hanno sporto denuncia alla Polposta. La notizia è riportata sulle pagine del quotidiano Il Tirreno.