Pieve a Ripoli, furto in un negozio: portata via la cassaforte

Hanno rotto due porte sul retro e hanno portato via la cassaforte. È successo a Pieve a Ripoli, nel comune di Cerreto Guidi, nella tarda serata di domenica 26 febbraio.

I ladri sono entrati in azione in un negozio di fai da te nel centro commerciale di via Provinciale Pisana. Hanno scassinato le porte posteriori del locale e hanno portato via una piccola cassaforte temporizzata che era ancorata al pavimento nell'area delle casse. Sono stati messi in fuga dall'allarme.

Sono intervenuti i carabinieri, che indagano sul caso. Ancora non è noto il bottino del furto.