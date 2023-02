Ritrovata pistola a Boboli, forse risale alla Seconda Guerra Mondiale

Una vecchia pistola, presumibilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stata ritrovata al giardino di Boboli a Firenze. L'arma, che ormai è inutilizzabile, è stata trovata per caso da un dipendente degli Uffizi e poi consegnata ai carabinieri. Questi, dopo aver segnalato il rinvenimento all’Autorità Giudiziaria, informeranno la Sovrintendenza di Firenze per valutarne l’interesse storico. Il ritrovamento risale allo scorso sabato ed è avvenuto nelle vicinanze di alcuni uffici del complesso museale, quando in tarda mattinata un dipendente ha notato qualcosa nel foro di scolo di un muro. Incuriosito, si è avvicinato, prendendo in mano l’arma, totalmente arrugginita ma ancora riposta nella sua fondina.