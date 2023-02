Pnrr, 650mila euro per la nuova mensa della scuola Marconi di Bagno a Ripoli

Tesoretto in arrivo per il Comune che potrà così realizzare un nuovo edificio interamente dedicato al pranzo degli alunni, liberando spazi per attività didattiche e laboratori. Affidamento dei lavori entro fine agosto

Altro tesoretto in arrivo a Bagno a Ripoli grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Stavolta si tratta di oltre 650mila euro, necessari per realizzare un nuovo edificio-mensa per la scuola primaria “Marconi” di Grassina.

Grazie alla nuova struttura sarà possibile avere più spazio a disposizione per cucina, sale di refezione e relativi servizi sia per il personale addetto alla refezione che per gli alunni. Il nuovo edificio sarà collegato al corpo principale della scuola tramite un percorso protetto e coperto da una pensilina. Obiettivo è creare un nuovo ambiente più confortevole e funzionale per gli operatori della mensa e per tutta la comunità scolastica, liberando spazi per l’attività didattica e i laboratori.

Il nuovo edificio sarà sostenibile e realizzato secondo i criteri della moderna edilizia, per garantire un basso carico termico d’estate ed una minor spesa energetica d’inverno. Saranno impiegati materiali rinnovabili, anche per minimizzare i costi di manutenzione e di gestione. Obiettivo è affidare i lavori entro il 31 di agosto.

“Un nuovo bando Pnrr vinto grazie al lavoro di progettazione del nostro Comune – commenta l’assessore alla scuola e al Pnrr Francesco Pignotti -. La conferma del lavoro che stiamo facendo specialmente per la scuola e e l’educazione. Dobbiamo chiudere velocemente la progettazione. Ma nonostante ciò abbiamo già aperto un percorso di condivisione con la scuola e con Siaf, la società di refezione, per realizzare un progetto in grado di rispondere in pieno alle necessità di ragazzi, insegnanti e personale in servizio”.