La prima RSA di Santa Maria a Monte: 50 nuovi posti di lavoro e 80 posti letto, ecco come sarà

Il progetto su carta c'è e il 4 marzo, alla posa della prima pietra ci sarà anche il nuovo vescovo di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi. A raccontare come sarà la prima RSA nel Comune di Santa Maria a Monte è stata la sindaca Ilaria Parrella.

Subito un dato importante: "La nuova struttura creerà 50 nuovi posti di lavoro e verrà costruita a Cerretti, nel verde".

È stato il Comune di Smam a chiedere alla Fondazione se aprire una RSA, quando venne aperto il mercato. La nuova RSA si chiamerà Maria Ausiliatrice.

"Sono previsti 80 posti letto per persone non autosufficienti, centro diurno da 12 posti, immersa nel verde e d'ispirazione religiosa, saranno presenti anche quattro suore in un piccolo convento, con un'attenzione alle persone diversa e anche spirituale. Non è una società che guarda solo al ritorno economico".

"Le domande sono già 60, i residenti di Smam avranno uno sconto".

Durata dei lavori. "Partono il 4 marzo - ha detto Parrella - ed entro un anno dovrebbero essere conclusi".