Primarie Pd, il comprensorio del cuoio si divide tra Schlein e Bonaccini

La Toscana dei Democratici ha scelto una segretaria donna per il suo partito. Non tutti i territori sono stati uniformi. Sia nell'Empolese Valdelsa, che nei territori del comprensorio del cuoio, la vittoria di Elly Schlein è stata confermata ma non in modo uniforme.

Ad esempio a Castelfranco di Sotto il 72,15% dei votanti ha scelto la nuova segretaria, a Montopoli il 72,19%. Meno margine a Santa Maria a Monte, con il 58,86%.

A San Miniato invece Stefano Bonaccini ha ottenuto il 55,83%, a Santa Croce addirittura il 58,13%.