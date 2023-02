Quinta vittoria consecutiva della Cip-Ghizzani che in poco più di un'ora chiude la pratica Prato con un netto 3-0.

Alla squadra di Buoncristiani bastano pochi punti per accendere i motori e prendere il comando dell'incontro (10-8, 16-10, 20-11). Il secondo set parte più combattuto (8-8), ma i cambi funzionano e gli sbocchi in attacco aumentano dando poca possibilità di contrattacco alle avversarie che provano a rialzare la testa solo sul finale (18-13, 23-20). Niente da fare invece per Prato nell'ultimo set: un muro splendido apre le danze per la Cip-Ghizzani e si dimostra eloquente sulle intenzioni della squadra. Il set si chiude velocemente con le avversarie che non riescono a trovare sbocchi per ribaltare il punteggio.

La ricezione solida e le ottime percentuali in attacco non lasciano dubbi sulla prestazione delle nostre ragazze, per quanto aiutate anche dai molti errori avversari.

Così commenta il DS Campitelli: "Cinque vittorie consecutive sono frutto del lavoro che tutte le ragazze stanno facendo durante la settimana. Questa è stata una partita dai ritmi blandi, ma era importante vedere i miglioramenti nei fondamentali. Adesso ci saranno due trasferta importanti e insidiose, vediamo al di là del risultato se i progressi di tecnica e gioco hanno più stabilità".

Nel complesso, quindi, una partita non particolarmente entusiasmante dal punto di vista agonistico, ma che porta tre punti importantissimi che collocano la Cip-Ghizzani a metà classifica a pari punti con Punto Sport, prossima avversaria da calendario. Le due squadre si sfideranno sabato 4 marzo alle 18.00 a Poggio A Caiano.

Cip-Ghizzani - Ariete Pallavolo Prato: 3-0 (25-15, 25-20, 25-10)

Cip-Ghizzani: Addolorati, Barnini, Barucci, Biagini, Farieri, Fodde, Lari (K), Montagni (L2), Picchianti (L1), Pratelli, Scardigli, Talluri, Zingoni; all. Buoncristiani; 2° all. Furiesi

Ariete Pallavolo Prato: Bartali, Bencini, Boso, Di Biase (K), Giacomelli E., Giacomelli M. (L1), Giorgetti, Maestripieri (L2), Marini, Mattei, Romagnoli, Saccenti, Tempestini; all. Crisanaz

Fonte: Ufficio Stampa