Ragazzi alla pari in America, l'opportunità si presenta a Fucecchio

Occasione da non perdere per studenti e non giovedì 2 marzo all'Informagiovani del Comune di Fucecchio alle 16.00 con l'incontro organizzato in collaborazione con "AU PAIR IN AMERICA", la prima agenzia autorizzata dal Governo americano ad effettuare programmi di soggiorno alla pari.

Silvia, ex au pair ed attualmente Interviewer di Au Pair in America, presenterà il programma "Au Pair in America", che costituisce una opportunità fantastica ed economicamente accessibile a tutti rivolto a ragazze/i che hanno appena finito scuole superiori o Università e hanno voglia di una nuova avventura.

Sei alla ricerca di una nuova esperienza che ti permetta di lavorare, viaggiare e studiare negli Stati Uniti, "Au Pair in America" ti può offrire una grande opportunità: vivere e lavorare come ragazz* alla pari negli Stati Uniti non ti permetterà solo di immergerti nella cultura americana vivendo con una famiglia americana, ma sarà anche una grandissima opportunità per conoscere altre culture attraverso le tantissime persone che conoscerai durante il tuo anno negli USA.

Fonte: Ufficio stampa