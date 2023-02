Armato di coltello si è fatto consegnare 300 euro dalla farmacia di via Panzani in centro a Firenze, non prima di aver fatto chiudere il farmacista in bagno per guadagnare la fuga. Il fatto risale a domenica pomeriggio e sta indagando la polizia. Il malvivente ha atteso davanti alla vetrina che uscisse anche l'ultimo cliente e una volta dentro ha minacciato il professionista.