Savino Del Bene, vittoria al ti-break a Milano

La Savino Del Bene Volley centra una vittoria dal valore specifico altissimo ed i motivi per esultare sono tanti. La squadra di Barbolini può gioire perché la rivale di questa ventesima giornata era la fortissima Vero Volley Milano, terza forza della Serie A1 che minacciava proprio il secondo posto della formazione di Barbolini.

L'assalto del Vero Volley Milano è stato però respinto, con la Savino Del Bene Volley che ha saputo imporsi al tie break, al termine di una sfida combattutissima, durata ben due ore e ventinove minuti.

Come detto vittoria importante per più ragioni, in particolare per la classifica, dove ora la Savino Del Bene Volley ha un vantaggio di quattro lunghezze su Milano. A rendere speciale la vittoria c'è poi la capacità di ottenere l'imposizione in trasferta, in casa di una delle migliori squadre della Serie A1.

Il rumoroso e numeroso pubblico dell'Arena di Monza ha infatti spinto il Vero Volley per tutta la gara, facendo il tifo fino all'ultima palla. La squadra di Barbolini però non ha mai perso la concentrazione ed ha lottato in tutti i set.

Vinto 22-25 la prima frazione, la Savino Del Bene Volley è stata raggiunta sull'1-1 dal Vero Volley, in grado di conquistare il secondo set ai vantaggi (28-26).

Dopo aver perso l'infinita seconda frazione di gioco, la Savino Del Bene Volley non si è scomposta ed è tornata al comando dell'incontro conquistando il terzo set per 22-25.

Milano ha comunque pareggiato l'incontro facendo suo il quarto set per 25-21, ma nell'ultimo e decisivo set è stata la Savino Del Bene Volley ad andare in fuga ed ha conquistare il successo.

Una vittoria per la squadra di coach Barbolini, che ha conquistato il primo tie break del suo campionato.

Sedicesima imposizione in campionato, settima vittoria consecutiva tra campionato e coppa per le nostre ragazze. Ventitreesima vittoria stagionale della Savino Del Bene Volley, che si proietta adesso alla sfida con lo Sport Club Potsdam, valida come gara di ritorno dei quarti di CEV Cup, in programma per il 1° marzo a Palazzo Wanny.

Vero Volley Milano - Savino Del Bene Volley 2-3 (22-25, 28-26, 22-25, 7-15)

Vero Volley Milano: Stysiak 1, Folie 13, Orro 3, Parrocchiale (L1), Begic 1, Thompson 28, Retke 1, Stevanovic 10, Negretti (L2), Sylla 13, Davyskiba 10, Larson 3, Mancastroppa n.e., Candi. All.: Gaspari.

Savino Del Bene Volley: Sorokaite, Alberti n.e., Beliën 12, Zhu 19, Pietrini 13, Merlo (L1), Mingardi 2, Yao Di, Shcherban n.e., Angeloni (L2) n.e., Washington 8, Antropova 25, Castillo, Di Iulio 3. All.: Barbolini.

Arbitri: Giardini - Rolla

Durata: 2 h 29' (29', 35', 29', 27', 15')

Attacco: 46% - 42%

Ricezione Pos. (Prf.): 56% - 60% (37% - 43%)

Muri: 12-8

Ace: 1-6

MVP: Di Iulio

Spettatori: 4027

Fonte: Savino Del Bene Scandicci - Ufficio stampa