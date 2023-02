Schlein e Fossi primi anche nell'Empolese Valdelsa, dal Pd: "Ora tocca a noi"

Giacomo Cucini, Laura Rimi, Jacopo Mazzantini e Marco Pierini (foto gonews.it)

Elly Schlein è la prima segretario donna del Partito Democratico. Questo il risultato a livello nazionale delle primarie del Pd, che in Toscana ha premiato l'ex sindaco di Campi Bisenzio ora parlamentare Emiliano Fossi a segretario regionale, legato alla mozione di Schlein.

Stessi risultati nell'Empolese Valdelsa, che ha visto il primato del duo Schlein-Fossi rispetto a Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e Valentina Mercanti. Un sorpasso inaspettato quello della neo segretaria anche nel territorio empolese che non appena due settimane fa, nei congressi dei circoli Pd, aveva visto trionfare Bonaccini con oltre il 63%. Un "ribaltone" che alle primarie ha portato Schlein ad ottenere il 53,12%, l'equivalente di 3138 voti, nella federazione Empolese Valdelsa, stessa percentuale per Emiliano Fossi con 3024 voti. Fermi al 46,88% Stefano Bonaccini (2679 voti) e Valentina Mercanti (2669 voti). (Qui i candidati delle liste Bonaccini-Mercanti e Schlein-Fossi).

Questo il totale, che ha visto al voto 5956 persone nell'Empolese Valdelsa, secondo risultati ancora in via di certificazione da parte della Commissione di garanzia regionale.

Scendendo nel particolare degli 11 comuni, Elly Schlein ne ha conquistati 8. Tra questi Capraia e Limite (56,5%), Certaldo (66,92%), Empoli (52,61%), Fucecchio (50,61%), Montaione (65,63%), Montespertoli (51,9%), Montelupo Fiorentino (59,62%) e Vinci (51,20%). A Bonaccini i restanti 3 comuni: Castelfiorentino (53,2%), Cerreto Guidi (51,62%) e Gambassi Terme (50,86%).

Emiliano Fossi, conosciuto in zona prima per il suo ruolo da primo cittadino poi per la campagna elettorale del settembre scorso, ha vinto in 7 comuni: Capraia e Limite (52,9%), Certaldo (73,6%), Empoli (51,66%), Fucecchio (50,09%), Montaione (76,2%), Montelupo Fiorentino (62,01%) e Vinci (51,62%). Sono stati invece 4 i comuni per la candidata alla segreteria regionale Valentina Mercanti, già assessora a Lucca e assistente parlamentare dell'ex senatore toscano Andrea Marcucci: Castelfiorentino (52,20%), Cerreto Guidi (51,97%), Gambassi Terme (55,45%) e Montespertoli (53,13%).

Dai dati emerge la controtendenza di Castelfiorentino, Cerreto Guidi e Fucecchio rispetto al risultato generale dell'Empolese Valdelsa e quello nazionale, poiché nei tre comuni risultano in vantaggio Bonaccini-Mercanti.

Unità, credibilità, fiducia. Pd Empolese Valdelsa: "Voglia di cambiamento vero"

A dare il "la" ai commenti della federazione Pd Empolese Valdelsa è il segretario Jacopo Mazzantini, che ringrazia "le centinaia di volontari che ieri sono stati ai seggi tutto il giorno e hanno permesso che le operazioni di voto si svolgessero senza alcun tipo di problema". Due per Mazzantini, sono i dati più significativi del risultato: "La vittoria di Elly Schlein, prima segretaria donna del Pd, alla quale vanno le nostre congratulazioni e auguri di buon lavoro. Elly ha saputo evidentemente meglio interpretare quella forte istanza montata dalla sconfitta elettorale del 25 settembre. Un'istanza - continua Mazzantini - di cambiamento, rinnovamento, discontinuità con il gruppo dirigente e nell'identità del Pd con proposte politiche più chiare e nette". Il secondo dato sottolineato dal segretario è l'affluenza. "Le primarie hanno registrato un'affluenza sopra il milione di persone, dobbiamo ripartire da questo momento di partecipazione di massa per ricostruire quel rapporto fiduciario venuto meno con un pezzo importante di società". Adesso è il momento di passare ai fatti, "ora tocca a tutti noi - conclude Mazzantini - sul congresso regionale auguri più sentiti a Emiliano Fossi. Non gli mancherà il lavoro, perché il partito regionale ha bisogno di un significativo rafforzamento" tra presenza, interlocuzione e linea politica su alcuni temi cruciali, su tutti "sanità, infrastrutture e rifiuti". Si prospettano "mesi e anni di lavoro intenso, da affrontare tutti insieme con maggiore unità".

Di unità ha parlato anche Giacomo Cucini, sindaco di Certaldo e coordinatore del comitato Parte da Noi Empolese Valdelsa per Elly Schlein: "Le primarie hanno generato una partecipazione che riesce a fare solo il Pd. Il congresso - dice Cucini - si è incentrato su proposte serie e concrete, su temi importanti per la vita del nostro partito. Sentivamo che c’era una voglia di cambiamento vero, che Schlein ha saputo interpretare trovando la connessione tra mondi che non ci sentivano più come punto di riferimento". Un vento nuovo, continua Cucini, che ha riportato tanti che si erano allontanati ma anche tante persone nuove, "di tutte le generazioni ed estrazioni sociali, soprattutto giovani e donne. È un segnale importante della volontà di cambiamento del partito e di tutto il Centrosinistra". Ora, "dobbiamo essere bravi a ridare credibilità al partito, tutti insieme con una linea politica questa volta chiara, come gli elettori ci hanno chiesto".

"Schlein dopo la vittoria, ha detto che abbiamo costruito un ponte tra ciò che c'era dentro e fuori - afferma Laura Rimi, coordinatrice del comitato Parte da Noi - quel ponte lo abbiamo costruito anche nell'Empolese Valdelsa. Lo slogan era "Venite e cambiateci", sono venuti e noi adesso cambieremo e non mancheremo di rispondere e di dare un volto a chi a questa impresa ci ha creduto. Sono persone, soprattutto giovani e donne, che hanno ridato forza al partito". Rimi guarda al prossimo futuro: "Ci sono appuntamenti fondamentali, le amministrative del 2023 e 2024 e le regionali del 2025. Abbiamo tanto da costruire, solidi come è sempre stata l'Empolese Valdelsa". Sottolineato anche l'impegno a fare la tessera nei confronti di chi non l'ha fatta per il congresso, votando ugualmente alle primarie: "Adesso li inviteremo a farlo, perché siamo presenti e ci siamo rimessi tutti insieme in gioco". A sostegno di Elly Schlein anche rappresentanti del movimento politico di Articolo 1, "si sono riconosciuti nel percorso congressuale" aggiunge Rimi.

In corso di definizione gli eletti dall'Empolese Valdelsa all'assemblea nazionale. Al momento sono certi due giovani, rispettivamente ai vertici delle liste. Si tratta di Raffaele Donati dei Giovani Democratici, segretario di Circolo a Empoli e consigliere Aned e Marco Pierini, capolista e coordinatore del comitato Bonaccini-Mercanti. "La giornata di ieri è stata una grande giornata di partecipazione e dobbiamo andarne orgogliosi - afferma Pierini - perché siamo l'unico partito in Italia che coinvolge oltre un milione di persone per scegliere il proprio leader attraverso le primarie aperte. Ringrazio Stefano Bonaccini e Valentina Mercanti e con loro tutti i volontari che non si sono risparmiati in questi mesi". Con gli auguri ai vincitori, Pierini conclude: "L'obiettivo comune è lavorare insieme, discutere, confrontarsi internamente con la volontà di aumentare i consensi del partito, con lealtà e spirito unitario".

Margherita Cecchin