Schlein leader Pd, i commenti dalla Toscana

Zambito (Pd): "Bellissimo risveglio, grazie anche a Letta"

"E' un bellissimo risveglio per la comunità democratica, Elly Schlein ha vinto le primarie ed è diventata la prima donna alla guida del PD: il popolo democratico c'è ed è vivo", afferma la senatrice PD Ylenia Zambito.

"Un popolo che si è ritrovato, con tanta voglia di cambiare e ricostruire la credibilità del partito - prosegue. Ora possiamo lavorare ad una chiara linea politica di sinistra, a fare un'opposizione serrata al governo di destra della Meloni, ad essere un chiaro punto di riferimento per le tante battaglie politiche di cui la parte del Paese che più soffre ha bisogno".

"Ci impegneremo da subito per le tante persone che si sono allontanate negli ultimi anni, per riportarle nella grande casa democratica. Non tradiremo la fiducia e le aspettative di chi è tornato o si è avvicinato per la prima volta. Un plauso ad Elly, che ha fatto tantissimo, e in Toscana ad Emiliano Fossi, da oggi nuovo segretario regionale. Le loro candidature sono state premiate per le tante virtù che li caratterizzano, a partire dalla credibilità e dal coraggio che da sempre dimostrano. Le loro doti saranno di aiuto per l'unità e la crescita di questo partito".

"Un grande grazie - dedica la Senatrice - a tutti i volontari del comitato Schlein di Pisa e Provincia, della Toscana e di tutta Italia, a tutti e tutte coloro che sono andati a votare. L'entusiasmo e la passione che hanno dimostrato è stata una ventata di energia positiva. I netti risultati pisani ci hanno premiati e ci danno grande forza per i prossimi grandi appuntamenti elettorali".

Infine un ringraziamento ad Enrico Letta. "Dopo la sconfitta di settembre e dopo tanti ingenerosi giudizi nei suoi confronti, Enrico ha lavorato per salvare il PD, per dargli una rinnovata credibilità, mettendosi in discussione e impegnandosi per una nuova fiducia. Adesso abbiamo rinnovato le basi per un nuovo cammino che Parte da noi", conclude Zambito.

Pieroni (Pd): "Vince il cambiamento vero"

"Non avevo dubbi sul fatto che il cambiamento più vero e deciso fosse incarnato dalle proposte di Elly Schlein ed Emiliano Fossi in Toscana". Così il consigliere regionale PD Andrea Pieroni.

"Gli elettori del PD hanno confermato questa mia convinzione con un risultato che supera ogni aspettativa. Gli elettori ci hanno spinto più avanti, vincendo prudenze, riluttanze e tatticismi.

Così come straordinaria è stata la partecipazione al voto in tempi non facili per il PD ed in una giornata inclemente per le condizioni atmosferiche.

Ora l'impegno più arduo e stimolante: costruire il nuovo PD e costruirlo tutti insieme. Non dubito dell'apporto sincero e costruttivo di chi ha sostenuto Stefano Bonaccini e Valentina Mercanti.

Partendo da una opposizione forte e coerente al governo Meloni per accreditarsi come l'unica forza in grado di costruire una alternativa praticabile a questa maggioranza.

Un grazie di cuore ad Enrico Letta, che ha salvato il PD dal naufragio e dalla dissoluzione. Facendosi carico di un lavoro improbo ed al limite dell'impossibile spesso come nocchiero solitario in un mare di ostacoli e di ipocrisie.

Cara Elly e caro Emiliano, qualche ora per recuperare un po' di energie e gustarsi questa vittoria e poi, subito al pezzo, c'è molto lavoro da fare!"

Fratoianni: "Buona notizia, auguri da tutti noi a Elly Schlein"

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. Una buona notizia, che rafforza la prospettiva di un’alleanza progressista forte e plurale. L’Italia ha davanti sfide cruciali per affrontare le quali è necessario battere la destra con un progetto politico alternativo e di cambiamento: insieme, coinvolgendo tanti e tante, possiamo farlo.

Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni

A Elly e a tutta la comunità democratica - prosegue il leader di SI - che ha ribaltato i pronostici della vigilia i più sinceri auguri di un buon lavoro, miei e dei compagni e delle compagne di Sinistra Italiana.

Lavoriamo insieme per costruire l’alternativa progressista - conclude Fratoianni - al governo più a destra della storia repubblicana.

M5S Toscana: "Ora facciano la sinistra in Toscana"

"il risultato delle urne è chiaro e inequivocabile: serve una sinistra determinata per contrastare l'avanzare del centrodestra anche in Toscan. Come M5s ci attendiamo di vedere anche in Toscana la svolta a sinistra di Elly Schlein ed Emiliano Fossi, ad iniziare dalle importanti battaglie che finora ci hanno visto come l'unica forza politica di contrasto". Lo scrivono in un comunicato Irene Galletti e Silvia Noferi, consigliere del M5s alla Regione Toscana. Tra i punti di critica "la decisione della giunta Giani di appoggiare l'operazione del sindaco Nardella di privatizzare servizi pubblici strategici (acqua, rifiuti, energia) con l'operazione Multiutility, la caparbietà con cui si ostinano nel progetto di sventrare la piana fiorentina con un nuovo aeroporto intercontinentale, l'installazione della nave rigassificatrice nel porto di Piombino, aver svenduto la sanità pubblica che vede chiudere ospedali e servizi essenziali nei territori delle aree interne". "Ma soprattutto - concludono - ci attendiamo parole forti e chiare sulla necessità di iniziare una trattativa diplomatica che porti alla pace fra Russia e Ucraina, perché il popolo di sinistra è sempre stato contrario alla guerra".