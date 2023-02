Supplementari fatali a Senigallia per l'Use Computer Gross

Due maledetti supplementari condannano l’Use Computer Gross a tornare da Senigallia con una sconfitta. Finisce 96-88 per la squadra di casa e, se da un lato c’è la conferma dei progressi fatti dalla squadra negli ultimi tempi (qualche mese fa pensare ad una simile prova era impensabile), dall’altra c’è la rabbia per aver fallito una vittoria che nel finale era sembrata a portata di mano. Il tutto condito anche da una decisione arbitrale sul finire del quarto tempino che fa quantomeno discutere e con un Casella in serata di grazia al tiro: 32 punti con un 6/12 al tiro pesante.

Proprio Casella parte subito forte con Antonini che prova a punzecchiare Senigallia con due triple dell’11-18 prima e del 17-24 dopo. Al 10’ siamo 20-27 e la gara prosegue su binari di perfetto equilibrio, tanto che al riposo saremo 40-40. Nella seconda frazione l’Use inizia incassando un 7-0 che riequilibra la gara e Mazzoni muove finalmente il tabellino con un tiro pesante. Costa segna il 32-36 e, poco dopo, Neri impatta ancora. Anche quando si torna a giocare nessuna delle due trova mai l’allungo decisivo tanto che, dopo 6 minuti, il tabellone dice 50-50. Di Sesoldi il 50-55 ma subito ecco Pozzetti per il 53-55. Al 30’ siamo 63-62 e la situazione per i biancorossi si complica quando Gnecchi suggella un parziale da 6-0 a metà frazione inchiodando il risultato sul 74-65. Qui ecco che Casella innesca la reazione segnando dieci punti consecutivi per il 74-75. Lemmi mette solo un libero per il pareggio ed a quel punto Costa e Casella falliscono il colpo del ko, dopo una clamorosa decisione di un arbitro che cambia una decisione già presa. Si va al supplementare che Gnecchi e Valle inaugurano con una bomba ciascuno. Il primo a segnare della Computer Gross è Antonini ma, dopo i liberi di Casella per l’83-83, nessuno riesce più a segnare e servono così altri cinque minuti. Senigallia, però, ha più birra in corpo e mette un 11-0, col primo canestro dell’Use che arriva a 30 secondi dalla sirena con Giannone. A quel punto la gara è ormai andata e Senigallia la porta a casa col risultato di 96-88.

96-88

Dopo 2Ts

GOLDENGAS SENIGALLIA

Pozzetti 15, Musci 12, Lemmi 9, Giacomini 15, Gnecchi 20, Cerruti ne, Casabianca ne, Marini ne, Arceci ne, Ciacci ne, Neri 10, Valle 15. All. Filippett (ass. Peverada)

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi 9, Costa 8, Nwokoye 11, Casella 32, Giannone 7, Mazzoni 3, Cerchiaro 3, Baccetti, Antonini 15, Agbortabi. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Guarino di Campobasso e Cieri di Ravenna

Parziali: 20-27, 20-13 (40-40), 23-22 (63-62), 12-13 (75-75), 83-83 (8-8), 96-88 (13-5)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa