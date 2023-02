Tariffa corrispettiva, aperti gli sportelli Alia all'ex hub vaccinale di Empoli

Dodici postazioni identificate dai colori, aree riservate alle pratiche Tari e altre adibite alla consegna dei nuovi dispositivi di lettura (TAG) per i contenitori, aperte sette giorni su sette: ecco come si presentano oggi, all’apertura al pubblico, i nuovi sportelli dedicati alla tariffa corrispettiva di Empoli.

Ubicati nell’area dell’ex Hub vaccinale di via Giuntini n. 40, messa gentilmente a disposizione dal gruppo Sesa, ed aperti fino al prossimo 12 marzo compreso, gli sportelli, organizzati in un’unica sede, sono stati attivati da Alia Servizi Ambientali SpA, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per accompagnare i cittadini in questa fase di transizione ed agevolare la consegna dei materiali relativi alla tariffa corrispettiva, attiva dal 1° gennaio sul territorio. In questa fase saranno chiusi al pubblico gli sportelli empolesi presso l’Ecocentro (in via del Castelluccio) e presso la sede Alia di via Garigliano.

La struttura di via Giuntini è aperta nel seguente orario:

- Lunedì, mercoledì e venerdì: 13.00-19.00

- Martedì e giovedì: 09.00-19.00

- Sabato e domenica: 09.00-13.00

"Da oggi Alia ha attivato questo punto informativo, per l’area empolese, nei locali dell’ex hub vaccinale, aperto tutti i giorni, dove poter ritirare tutte le attrezzature necessarie per attivare la tariffa corrispettiva – ha commentato all’inaugurazione di questa mattina il Presidente, Nicola Ciolini -, grazie alla collaborazione del gruppo Sesa, che ringraziamo per la grande sensibilità e disponibilità offerta al territorio".

"Questo spazio, che tutti abbiamo imparato a conoscere nei mesi scorsi come luogo dove più di 270.000 persone sono venute a vaccinarsi, adesso diventa il punto dove ritirare i TAG, ricevere informazioni e, se necessario, i nuovi contenitori – ha dichiarato il sindaco di Empoli, Brenda Barnini-. Invito tutti i cittadini ad utilizzare questo spazio, chiedere informazioni, attrezzature, come funziona la gestione della tariffa, perché è importante che questo passaggio alla corrispettiva diventi un’occasione per fare meglio la raccolta differenziata e per essere anche premiati in bolletta".

"Siamo veramente felici di mettere nuovamente a disposizione questi spazi a testimonianza del fatto che vogliamo vivere il territorio, essere presenti e per quanto possibile supportare istituzioni importanti come Alia ed il Comune – ha commentato per il Gruppo Sesa, Paola Castellacci-. Siamo contenti che il territorio possa contare su di noi".

Per maggiori dettagli: https://www.aliaserviziambientali.it/tariffa-corrispettiva/

Fonte: Alia Servizi Ambientali