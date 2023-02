Timenet vince contro Viterbo: il regalo di compleanno per coach Dani

Non ci poteva essere regalo più bello per i tifosi gialloneri e per coach Marco Dani che ieri ha festeggiato il suo compleanno al PalAramini con un meraviglioso 3-0 siglato dalle sue ragazze contro le ospiti della VBC Viterbo. La Timenet Empoli Pallavolo si è così presa ampiamente la rivincita sul 3-2 accusato nel turno di andata al Palavolley di Viterbo in un match che non ha risparmiato emozioni al pubblico. Le padrone di casa, dopo aver vinto il primo set hanno dovuto lottare per strappare alle avversarie anche il secondo, cogliendo poi la vittoria piena nel parziale finale senza troppe difficoltà.

“Eravamo un po’ preoccupate per quest’incontro visto che all’andata ci hanno messo in difficoltà – confida l’alzatrice e vice capitano Francesca Lavorenti – è una squadra che tende a ricorrere molto ai pallonetti piuttosto che all’attacco diretto ma noi ci siamo preparate tutta la settimana anche per questo. Abbiamo vinto perché siamo rimaste concentrate sulla partita e abbiamo saputo cogliere le loro carenze in ricezione, sebbene sia una formazione che non va lasciata andare poiché sa adattarsi bene al gioco avversario e quindi è potenzialmente pericolosa. Per noi era importante puntare al 3-0 non solo per prenderci una bella rivincita rispetto al risultato della trasferta a Viterbo ma anche per accorciare le distanze dal Montesport e aumentare il distacco dalla Rinascita Volley. Adesso il nostro obiettivo è battere Trestina, magari bissando il successo dell’andata”.

La Timenet parte subito all’attacco, costringendo il coach giallo blu Jacopo Iacovacci a fermare il gioco appena sul 6-1. Le viterbesi reagiscono e prendendo le empolesi in contropiede accorciano le distanze 10-7 con il tecnico giallonero che a sua volta chiede il break. La VBC punta a superare il muro avversario ma resta con evidenti lacune in difesa che consentono alle empolesi di raggiungere il 21-17 e nello scambio di poche battute vincere il set di misura 25-18.

Il secondo parziale si fa teso dall’inizio con una sostanziale parità che poi si sblocca a favore delle ospiti, così coach Dani deve chiamare il time out alla soglia del 3-7. Un punto dopo l’altro la Timenet recupera terreno e a metà set ingaggia di nuovo un duello con la VBC sul filo del pareggio fino a quota 20 punti. Nel momento più delicato della partita le toscane sanno fare quadrato e con un paio di colpi ben assestati arrivano al 24-22 su cui, dopo una serie di cambi, il tecnico viterbese ferma il gioco ma le giallonere inarrestabili vincono 25-23.

Al fischio di inizio del terzo set è ancora duello sul campo del PalAramini con una parità che però si sbilancia presto a favore delle padrone di casa 9-5. Il divario permane con le ragazze della Timenet concentrate e determinate a non mollare un punto marcando il raddoppio 16-8. Coach Iacovacci prova a scuotere le sue giocatrici ma queste ultime non riescono a contrastare l’assalto giallonero che facendo breccia nelle fila difensive afferra il 21-9 e da lì la vittoria definitiva 25-10.

Ancora al secondo posto con 42 punti, la Timenet si prepara alla nuova trasferta che la porterà nuovamente in Umbria, stavolta a Città di Castello (Perugia), dove al Palazzetto dello Sport sabato prossimo 4 marzo alle ore 21.00 affronterà l’Autostop Trestina, al quarto posto in graduatoria con 31 punti.

TABELLINO

PARZIALI: 25-18;25-23;25-10.

ARBITRI: Ernest Biniaszewski e Alessandro De Martini

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L), Lavorenti, Danti (7), Bartalini (5), Donati (19), Giubbolini (16), Mancuso (5), Forconi, Puccini (n.e.), Vairani (n.e.), Falchi (n.e.), Giraldi (n.e.).

VBC VITERBO: Capotosti (8), Giovacchini (6), Gitti, Marinelli (1) Ippoliti E. (7), Guerrini (5), Pennacchini (2), Garbuglia (4), De Dominicis (L2), Colla, Catalani, Ippoliti V., Catanesi (n.e.), Serra (L1, n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Lavorenti, Danti, Bartalini, Donati, Giubbolini, Mancuso.

STARTING SIX VBC VITERBO: Capotosti (Capitano), Giovacchini, Gitti, Marinelli, Ippoliti E., Guerrini, De Dominicis (L).

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo