Use Scotti Rosa, Cioni: "Grande approccio a Savona"

E’ contento Alessio Cioni e questa è già una notizia visto che di solito il tecnico dell’Use Rosa Scotti cerca sempre il pelo nell’uovo anche in una vittoria. Ma stavolta le sue ragazze a Savona hanno giocato davvero bene e le sue parole lo confermano. “Abbiamo avuto un buon approccio alla gara andando subito avanti nel punteggio. Avevo chiesto alla squadra una prestazione difensiva importante e le risposte le ho avute. C’è stato poi anche un passo in avanti rispetto a Vigarano visto che stavolta non siamo calate dopo l’intervallo restando sempre bene in partita. Per quaranta minuti non abbiamo mollato anche se nell’ultimo tempino la tensione è calata inevitabilmente. Direi quindi che di cose positive se ne sono viste molte”. Un ragionamento che coinvolge anche l’attacco dove non sfugge un aspetto anch’esso da evidenziare. “Sono contento anche della distribuzione dei tiri e dei punti, con tutte le ragazze che sono andate a segno, un aspetto che evidenzia come ci sia stata una prestazione importante di squadra, oltretutto su un campo tutt’altro che facile. Quindi ora dobbiamo archiviare velocemente e mettere subito la testa alla Coppa Italia”.

Venerdì, appunto, la Scotti sarà di scena a Battipaglia alle finali di Coppa Italia di serie A2. L’avversario è Costa Masnaga, un nome temibile che rappresenta un bel banco di prova per la squadra.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa