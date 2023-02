Vede i carabinieri e ingerisce 20 dosi di cocaina, arrestato a Prato

Controlli nel fine settimana a Prato dove i carabinieri hanno arrestato e denunciato due persone per spaccio di droga. Sabato sera, nell'area di Porta al Serraglio, un 34enne alla vista dei militari di Montemurlo, ha ingerito qualcosa. Fermato e condotto in ospedale, dopo essere stato sottoposto a radiografia, il materiale ingerito è risultato essere cocaina suddivisa in 20 dosi. Arrestato l'uomo, nigeriano, sarà giudicato con rito direttissimo.

Qualche ora prima, a San Paolo, i carabinieri hanno bloccato un giovane sorpreso a cedere una dose di cocaina ad una donna di Montale. Il ragazzo di origine marocchina, dato il piccolo quantitativo e l'incensuratezza è stato denunciato a piede libero mentre l'acquirente è stata segnalata alla prefettura di Pistoia. Durante le due operazioni i militari hanno sequestrato anche 600 euro, ritenuti provento dell'attività illecita.