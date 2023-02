A scuola con la pistola costruita a casa, col coltello e con la scacciacani carica

A scuola col coltello e una pistola scacciacani. Due episodi diversi in due scuole di Firenze diverse, per i quali tre studenti sono stati denunciati. Due 14enni la scorsa settimana sono stati denunciati dalla polizia uno per fabbricazione di arma da sparo, l'altro per procurato allarme. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

In casa di uno degli studenti la perquisizione ha portato a rinvenire una pistola costruita artigianalmente, come da lui stesso ammesso. In un video aveva dimostrato anche le fasi di realizzazioni. L'altro studente aveva invece portato a scuola una scacciacani con 6 colpi.

Infine oggi uno studente si è recato in classe con un coltello da cucina da 30 cm di lunghezza. E' stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.