Bilancio di previsione Certaldo: investimenti per manutenzione, scuola e riqualificazione

Pressione fiscale invariata, investimenti per manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche importanti finanziamenti per la riqualificazione del centro, per la scuola e per i servizi di digitalizzazione. Il tutto nonostante il significativo incremento delle spese energetiche degli ultimi mesi. Queste le caratteristiche principali del Bilancio di previsione 2023-2025, approvato dalla delibera di Giunta del 13 febbraio, che sarà presentato nella seduta del consiglio comunale di mercoledì 1 marzo.

“Ci siamo posti l'obiettivo di mantenere inalterata la pressione fiscale pur nell’esigenza di trovare risorse per chiudere in equilibrio il bilancio, poiché l'emergenza Covid è passata ma permangono i problemi significativi legati ai costi energetici, calo di alcune entrate tributarie e inflazione, con conseguenti aumenti dei prezzi di forniture e servizi – sottolinea il sindaco Giacomo Cucini -. Presentiamo, nonostante tutto, un bilancio solido che, coerentemente con l’impegno preso, mira a non gravare sui cittadini, mantenendo ferme tasse e imposte e garantendo servizi e investimenti”.

“La Legge di bilancio consentiva anche quest’anno di utilizzare l’avanzo di amministrazione applicandolo al bilancio di previsione, segno dell’evidente difficoltà da parte delle amministrazioni, visto l’aumento dei costi energetici ed il rinnovo del contratto dei dipendenti, a chiuderlo in pareggio - afferma il vicesindaco Francesco Dei con delega a Bilancio, tributi e patrimonio –. Portiamo all’approvazione un bilancio in equilibrio assicurando lo stesso livello di spesa per le politiche sociali, per la prima infanzia, l’ambiente e la cultura, con pochi margini di spesa aggiuntivi ma senza il ricorso al momento a poste straordinarie. Certo, i 350 milioni stanziati dallo Stato per per far fronte all’aumento dei costi e garantire la continuità dei servizi non sono sufficienti. L’approvazione del bilancio ci consente di avviare però una stagione di investimenti senza precedenti grazie alle risorse ottenute in primis dal PNRR.”

Il bilancio in sintesi

Investimenti

Nel bilancio spiccano gli investimenti dedicati all’agenda PNRR, con l’avvio dei cantieri per la riqualificazione del centro urbano (2,7 milioni di Euro), della realizzazione di una nuova palazzina polivalente in Viale Matteotti (2,3 milioni di Euro), della ricostruzione della nuova piscina comunale (8,7 milioni di Euro), dell’ammodernamento ed efficientamento energetico del nido Arcobaleno (1,1 milioni di Euro). Al via anche i lavori di manutenzione straordinaria della passerella di Via Trento che partiranno nel mese prossimo e il consolidamento sismico della scuola Masih (970.000 euro dal Fondo di Sviluppo e Coesione). Prevista la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico in Viale Matteotti per 230.000 euro.

Per quanto riguarda la digitalizzazione, saranno spesi circa 8.000 euro di fondi PNRR per la realizzazione e manutenzione della piattaforma digitale SPID e ben 120.000€ di risorse PNRR per passaggio completo dei gestionali informatici in cloud e l'ammodernamento dei sistemi.

Servizi

Previsto l’ampliamento dei posti nido con la trasformazione del centro gioco Girotondo in asilo nido. Potenziato il servizio di accoglienza prescolastica nelle scuole dell’infanzia e primaria. Oltre 900.000 euro per la spesa sociale e per il contrasto alla marginalità.

Per quanto riguarda la cultura, previsti contributi per le attività culturali e per l’organizzazione del festival Mercantia in una formula ampliata da 5 giorni. Per lo sport, 500.000 euro stanziati per assicurare la completa apertura durante l’anno della piscina comunale.

Tariffe

L’amministrazione comunale non ha modificato le aliquote e le tariffe dei tributi comunali per l’esercizio 2023, ad eccezione dell’imposta di soggiorno che era ferma da oltre 10 anni. Pertanto, la valutazione delle previsioni di entrata è stata effettuata tenendo conto del trend storico degli accertamenti con particolare riguardo a quanto accaduto negli esercizi 2019 e 2022, avendo considerato il 2020 ed il 2021 anni eccezionali, su cui non poter basare previsioni attendibili data la pandemia da Covid-19, che ha alterato i dati delle entrate.

Tributi

Nell’esercizio 2023 si confermano le aliquote vigenti per il 2022. Come negli anni precedenti, la previsione del gettito IMU per l’esercizio 2023 è al netto della trattenuta a titolo di contributo al Fondo di solidarietà comunale che sarà effettuata direttamente dall’Agenzia delle entrate sulla quota comunale di gettito IMU versata dai contribuenti. Si prevede che l’attività di recupero condotta degli anni precedenti si rifletta positivamente sull’esercizio 2023, determinando un incremento del gettito ordinario dell’imposta. Andranno verificare le ricadute in termini di gettito derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale sull’abitazione principale dei coniugi. Previsti nuovi valori medi delle aree fabbricabili a fini IMU in linea con i valori di mercato, che viene incontro ai possessori di aree edificabili. In previsione 750.000 euro di proventi da avvisi di accertamento per l’IMU non versata, in continuità con gli anni precedenti.

Con il passaggio a tariffa dei rifiuti corrispettiva, i proventi verranno incassati direttamente dal gestore concessionario del servizio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa