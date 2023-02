Buca lo stop, colpisce un'auto e butta giù un muretto

La polizia municipale di Montemurlo è intervenuta nei giorni scorsi a Oste su un incidente, probabilmente causato dal mancato rispetto della precedenza ad uno stop. Un autoveicolo marca Suzuki, condotto da un ragazzo di 20 anni, che procedeva da via Maroncelli verso il centro di Oste, giunto all'incrocio con via Battisti e via Lanciotto non si è fermato allo stop ed ha centrato in pieno un' altra automobile, una Renault Clio, condotta da un uomo di 30 anni, residente poco lontano, che è stata sbalzata contro il muro di recinzione di un condominio in via Lanciotto. Per fortuna i due conducenti hanno riportato ferite lievi. Ad avere la peggio il ragazzo di 20 anni che è stato trasportato in ospedale con un trauma cranico e alcuni frammenti del vetro del parabrezza conficcati nello zigomo a seguito dello scoppio dell'airbag.