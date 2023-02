Consiglio comunale Montespertoli, si parla di biblioteca e delle Poste di Montagnana

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 2 marzo, alle ore 21:15, su convocazione del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini.



L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.



I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, potranno seguire la seduta sull’apposito canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale



L'ordine del giorno prevede:



1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito all’ampliamento dell’orario di apertura dell’Ufficio Postale di Montagnana V.P.;

4. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito all’inserimento di “health warning” sulle etichette del vino;

5. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli ad oggetto: “Against - contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran ed Afghanistan”;

6. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Vivo Montespertoli in merito al previsto processo di ridimensionamento del numero degli Istituti scolastici, per come previsto dalla L. 197/2022, con particolare riferimento all’area Empolese Valdelsa;

7. Convenzione tra il Comune di Montespertoli ed i Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e Montaione per la gestione delle fasi di gara per l'affidamento dei “servizi bibliotecari e archivistici";

8. Ristrutturazione dell’immobile ex circolo di Lucignano per la realizzazione degli alloggi “Dopo di Noi”, finanziata come da decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche Sociali n. 98 del 09/05/2022 – PNRR alla misura 5 azione PNRR azione 1.2. percorsi di autonomia per persone con disabilità. Cup master j74h22000300005; Cup Montespertoli e58c22000490001; Cig: 95149408e0. Variante puntuale al regolamento urbanistico comunale;

9. Piano attuativo di iniziativa privata comparto c2/cr “Turbone-capoluogo”; ratifica delle modifiche alle opere di urbanizzazione primaria;

10. Approvazione aggiornamento del programma comunale degli impianti di trasmissione anno 2023 ai sensi della legge regionale n. 49/2011.

11. Secondo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2023 – 2024;

12. Variazioni al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell'art 175 del d.lgs 267/2000;

13. Interventi di messa in sicurezza e ripristino dell’impianto elettrico a servizio della scuola primaria N. Machiavelli del capoluogo in seguito all’incendio avvenuto in data 23/01/2023 - Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 comma 3 e ex art. 194 comma 1 lettera "e" del D.lgs. n. 267/2000;

14. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale di Firenze sezione imprese n. 2728/2022;

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa