Empolese Valdelsa, 6 a 5 per la Schlei fra gli undici Comuni, soprattutto a Certaldo

Schlein a Certaldo e Bonaccini a Montelupo Fiorentino.

Sono questi i risultati che la Federazione Empolese Valdelsa del Partito Demopcratico restituisce dopo le elezioni della segretaria del Pd di domenica scorsa.

la Schlein ha avuto la percentuale più alta nel Comune di Cucini (66,92%); Bonaccini ha fatto il 72,73% in casa di Masetti, a Montelupo Fiorentino.

Cinque Comuni vanno al governatore dell'Emilia-Romagna (Castelfiorentino, Fucecchio, Gambassi - di soli 14 centesimi di punto - Montelupo e Montespertoli), gli altri sei a Schlein.

Chiaramente la maggior parte dei voti sono stati assegnati a Empoli, il centro più grande (939 a 846 per Schlein).

Da notare come a Vitolini, storica roccaforte della destra vinciana, abbia stravinto Schlein (70-30); come a Capraia sempre Schlein abbia avuto la meglio, mentre Bonaccini abbia vinto, di poco a Monterappoli (55 a 45).

21 le schede nulle in tutto il Circondario.

Christian Santini