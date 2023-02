Quando sono alla sagra, gli svuotano le case: denunciati in 3

Quando molti residenti andavano in giro per le sagre di paese, loro entravano nelle loro case per derubarle. Sono state denunciate tre persone per numerosi furti in abitazione dopo le indagini dei carabinieri di Cetona e della compagnia di Montepulciano.

Le attività hanno preso il via a luglio 2022, dalla segnalazione da parte di un cittadino, che in occasione della tradizionale Sagra del Bico di Piazze di Cetona, aveva notato vicino casa sua un veicolo sospetto.

La targa del veicolo è stata individuata con le telecamere di videosorveglianza e sono stati individuate tre persone originario dell'Agro Pontino, già arrestati a luglio per un furto a Foiano della Chiana e dopo un inseguimento.

Più volte, tra giugno e luglio, utilizzando anche altri mezzi, i tre soggetti si erano spostati nei nostri territori per eseguire sopralluoghi a seguito dei quali, a calare della sera, colpivano approfittando dei momenti di aggregazione della cittadinanza, dovuti alla feste in atto.

I tre soggetti sarebbero stati gli autori di almeno 6 furti in abitazione, consumati nei territori di questa Provincia, di quella di Arezzo e nel Viterbese, nel periodo tra giugno e luglio 2022 ed in particolare in occasione della Sagra del Bico in Piazze di Cetona a Giugno e Luglio, ma anche in Lucignano in occasione della Sagra della Tagliata ed in Foiano della Chiana in occasione della Sagra del Caciucco.

I tre uomini, che erano stati, in occasione dell’arresto già stati destinatari della misura dell’obbligo di dimora presso la loro area di residenza, al termine del provvedimento, ed a seguito delle risultanze investigative, sono dunque stati denunciati.