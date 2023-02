Gran successo per il concerto del Maestro Lazzeri a Malta

Tutti i posti occupati per il Concerto di venerdì 24 febbraio nella Concattedrale di San Giovanni a La Valletta (Malta), che il Maestro toscano Giampaolo Lazzeri, cornista, docente e strumentatore di brani per orchestra di fiati, direttore della fiorentina Filarmonica “Gioachino Rossini” e della lucchese Filarmonica “Gaetano Luporini” di San Gennaro, Presidente Nazionale dell'ANBIMA APS (Associazione Nazionale della Bande Italiane Musicali Autonome) e Vicepresidente nazionale della FISP (Federazione Italiana dello Spettacolo Popolare), ha diretto.

Il concerto, dal titolo “Laudate Dominum in Sanctis Eius”, è il più importante evento celebrativo dell'anno della Malta Symphonic Band per il 75° anniversario della Malta Band Clubs Association. Patrocinato dall'Arts Council Malta & Ministry for The National Heritage, dal The Arts and Local Government e dal Ministry of Justice, è l'evento conclusivo del più ampio programma del progetto, ideato e realizzato dal Maestro Lazzeri insieme a Noel Camilleri, Presidente delle realtà musicali maltesi, titolato “Musician Series”, svoltosi al MCAST Campus tra novembre 2022 e gennaio 2023.

La Malta Symphonic Band è costituita, infatti, da allievi, studenti, neolaureati e professionisti di età compresa tra i 13 e i 30 anni, selezionati dalle molte Bande maltesi a seguito delle masterclasses di formazione per fiati e percussioni tenute da docenti professionisti e solisti, prime parti delle Bande sinfoniche militari italiane, delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dei Conservatori e Istituti Superiori di Studi Musicali italiani ed europei.

Il concerto ha segnato, dunque, le celebrazioni del 75° anniversario della Malta Band Clubs Association che, dalla sua costituzione, con la proposta del 16 settembre 1947 e l'approvazione dell'11 gennaio 1948, ha mirato a riunire ed interconnettere tutti i clubs bandistici della nazione, una “Società delle Società musicali”, gemella dell'ANBIMA APS italiana, nata con la volontà di condividere la Bellezza della Musica, così come la pratica musicale per wind band e orchestra di fiati, con l'assegnazione di borse di studio agli studenti più meritevoli che possano sviluppare le loro capacità tecnico-espressive ed esecutive, con la realizzazione di eventi di respiro internazionale, sia di formazione sia concertistici.

La performance finale del progetto ha goduto del supporto e della partnership della Fondazione della Concattedrale di San Giovanni Battista, della Malta Philharmonic Orchestra, dei Public Broadcasting Services, della GSD Marketing Ldt, della iCAN, della Jamaes Caterers, del portale Visit Malta (visitmalta.com) del Ministero del Turismo.

Inoltre, inserito nel più ampio calendario di eventi dedicato alle celebrazioni per il 75esimo anniversario della Malta Band Club Association, da ottobre 2022 fino a gennaio 2023 il Maestro Giampaolo Lazzeri è stato il coordinatore delle masterclasses internazionali per fiati presso la Malta Band Club Association.

Lazzeri ha realizzato il progetto 'Musician Series' che si è svolto a Santa Venera, cittadina dello stato di Malta, coinvolgendo i principali solisti e docenti, prime parti delle bande sinfoniche militari italiane, delle Fondazioni, dei Conservatori italiani ed europei. Il progetto è stato patrocinato dall'Arts Council Malta.

"È un vero e proprio orgoglio della nostra cittadina" commenta Ilaria Parrella, sindaca santamariamontese.