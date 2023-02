Scontro all'alba a Firenze: 50enne muore in ospedale

Scontro mortale stamani in via del Ponte alle Mosse a Firenze. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 all’incrocio con via Veracini. Un’auto, condotta da una 19enne, si è scontrata con uno scooter. Alla guida di quest’ultimo un 50enne che è caduto a terra.

Sul posto la Polizia Municipale, l’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco intervenuti per aprire la portiera dell’auto per far uscire la 20enne che viaggiava sul sedile del passeggero dell’auto. L’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso, la passeggera in codice giallo. Nel pomeriggio l'uomo è deceduto in ospedale.

La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale che ha sequestrato i due veicoli e ritirato la patente della conducente. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.