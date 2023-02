Lucid Dream Festival a Pisa, tre giorni dedicati al cinema fantastico

È in arrivo a Pisa il Lucid Dream Festival, un festival cinematografico che si svolgerà dal 3 al 5 marzo presso la Sala Sammartino - Spazio Arsenale. L’evento è organizzato da Neon Film & Arts APS con il sostegno del Comune di Pisa.

Il festival sarà dedicato al cinema fantastico in tutte le sue declinazioni. Il termine fantastico, infatti, racchiude una grande varietà di generi e sottogeneri che hanno un punto in comune: un elemento di fantasia che non appartiene alla realtà. Ci sarà quindi spazio per il fantasy, la fantascienza, l’animazione, ma anche l’horror, il catastrofico, il surreale. Per dare spazio a tutte queste sfaccettature, il Lucid Dream Festival prevede una serie di proiezioni, di approfondimenti e di masterclass.

La prima serata, venerdì 3 marzo, che si aprirà alle 20:30 con un aperitivo inaugurale, sarà dedicata al maestro Angelo Badalamenti, il celebre compositore di Twin Peaks. Con interventi del pianista Massimo Salotti e di Matteo Marino (autore del libro I segreti di David Lynch), ripercorrerà la storia musicale di Badalamenti, legata a doppio filo con quella del regista David Lynch e della serie cult Twin Peaks.

Un concorso di cortometraggi sarà invece il cuore delle giornate di sabato e domenica. «Abbiamo ricevuto oltre duecento cortometraggi», dicono i direttori artistici, Stefano Cosimini e Simone Gonnelli. «Sono arrivati da più di 30 paesi sparsi in tutto il mondo. La difficile selezione è stata effettuata anche con l’obiettivo di offrire il giusto spazio a prodotti e autori lontani dalla grande distribuzione».

Le proiezioni del sabato e della domenica saranno intervallate da masterclass a cura dell’Accademia Cinema Toscana e dell’Università di Pisa. Alle 19, inoltre, avverranno degli aperitivi organizzati in collaborazione con il caffè letterario Volta Pagina, dove i partecipanti al festival potranno incontrarsi per momenti di condivisione e networking in una cornice informale.

Il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione.

Maggiori informazioni: info@luciddreamfestival.it

Fonte: Ufficio Stampa