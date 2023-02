Pallavolo I'Giglio, l'Under 18 festeggia il quarto posto in classifica

Gran risultato per le ragazze dell'Under 18 della Pallavolo I'Giglio e la loro allenatrice Elena Furiesi, che hanno conquistato la quarta posizione in classifica a livello territoriale.

Un risultato degno di nota che arriva dopo anni duri per la squadra, in cui molte ragazze avevano anche deciso di appendere le ginocchiere al muro. Ma non era ancora il momento di arrendersi: il nuovo inizio, nuovi arrivi, tanta costanza e duro lavoro hanno portato dopo poco tempo già a questo traguardo.

Ora è il momento della Coppa Italia (seconda fase del campionato) che le vedrà impegnate questa settimana in un doppio appuntamento mercoledì e domenica.

I' Giglio si congratula con le prime tre classificate - in ordine: Pall. Bacci, Pol. Robur 1908 e Calenzano Volley - e ringrazia il Comitato Territoriale di Firenze che ha concesso alle castellane di ospitare la Final Four.

Fonte: Ufficio Stampa