Picchia una persona con un tavolino e aggredisce i carabinieri, denunciato

Un 39enne dà in escandescenze a Firenze, i carabinieri lo bloccano e denunciano. Nella serata di lunedì 27 febbraio, una pattuglia è stata inviata in un esercizio commerciale in Borgo la Croce. Il 39enne - ubriaco - aveva colpito al volto una persona con un tavolino, la vittima aveva una mano sanguinante e un vistoso bernoccolo. I militari hanno cercato il 39enne e sono finiti in un palazzo in Borgo La Croce, dove hanno sentito urla e colpi fortissimi. Al terzo piano l'uomo stava dando calci a una porta di legno di una casa. Ha poi provato a colpire i carabinieri, che lo hanno bloccato col taser. Dopo le operazioni di identificazione, l’uomo è stato denunciato per i reati di resistenza, lesioni e insolvenza fraudolenta.