Ponte della Vittoria, rimosso tir nella note. Ringhiera provvisoria

Sono terminate stanotte le operazioni per la riapertura del Ponte della Vittoria che ieri è stato chiuso a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. La circolazione è stata riaperta ieri sera, prima verso Porta a Prato e successivamente, intorno alle 23, anche una corsia verso piazza Gaddi. Durante la notte sono state completate le operazioni di pulizia e ripristino della carreggiata e collocata una ringhiera provvisoria è stata apposta una ringhiera provvisoria al posto di quella divelta. Alle 01.30 circa è stata riaperta anche la seconda corsia in direzione uscita città lasciando chiuso il passaggio ai pedoni sul marciapiede lato Cascine.

“Ringrazio la Polizia Municipale che ieri ha messo in campo una cinquantina di operatori tra agenti e ufficiali, i Vigili del Fuoco, gli addetti di Avr e tutte le maestranze che si sono impegnati per risolvere questa difficile situazione. – Ringrazio anche i cittadini per la pazienza: Ponte della Vittoria è uno degli snodi fondamentali della circolazione cittadina e le ripercussioni sulla circolazione sono state inevitabili e pesanti. Grazie al grande lavoro messo in campo ieri è stato possibile riaprire in tempi contenuti vista l’entità dell’incidente”.

Resta la chiusura del marciapiede e nelle prossime settimane verrà programmata la sostituzione della ringhiera.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa