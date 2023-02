Premiate la comandante Tomassetti e le agenti della municipale di Pistoia

Ieri, lunedì 27 febbraio, la Polizia Municipale di Pistoia è stata premiata a Roma, in occasione dell’edizione 2022 del Premio Anci Sicurezza Urbana, con la consegna di due menzioni speciali da parte del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Insieme a loro, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, era presente l’assessore competente, Alessio Bartolomei.

Il primo riconoscimento è andato alla comandante della Polizia Municipale, Ernesta Tomassetti, che nel maggio del 2021, libera dal servizio, è intervenuta, “con generoso slancio e incurante della propria incolumità” -come si legge nella pergamena-, per aiutare una donna vittima di violenza, riuscendo a porre fine al maltrattamento e chiamando i soccorsi. Premiate, poi, l’ispettore Elisabetta Gasparrini e l’Agente Claudia De Masi che, nell’agosto 2021, sono intervenute in soccorso di una donna che, in piedi sulla spalletta di un ponte, minacciava di lanciarsi nel vuoto.

La comandante è stata, dunque, premiata per il coraggio e la prontezza dimostrata e l’ispettore e l’agente per la capacità di dialogo, la rapidità dell’intervento e lo slancio altruistico dimostrati nella circostanza.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa