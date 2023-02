Ripartono gli appuntamenti con Il CoWo di E a Empoli

Mercoledì 1 marzo alle ore 21.00 sarà inaugurata la nuova serie di eventi serali promossi dal Coworking di E aperti al pubblico che vedrà una rassegna di due appuntamenti mensili: i DAY OFF, il giorno libero. Un'opportunità di incontro e di socialità dove verranno raccontate le storie degli ospiti: da musicisti e cantautori del territorio, agli artisti, ai progetti imprenditoriale, sociali e scolastici. Domani sera in occasione del primo incontro parteciperanno Lazzaro, cantautore della provincia pistoiese che presenterà il suo nuovo album "Lazzaro", "morto e risorto dalla provincia", all'esposizione della durata di un mese dell'artista Melania di Luigi, con i suoi disegni a matita nei quali ritrae scene e frame di film e serie tv. Infine parteciperanno i ragazzi del Liceo Scientifico "Il Pontormo" che presenteranno il loro progetto "Boscontormo", con il quale pianteranno alberi per la nostra città e ci spiegheranno come è nato e come si svolgerà la prossima piantumazione insieme al Vicesindaco Fabio Barsottini.

Dopo due anni di chiusura sarà importante riuscire a riportare la socialità negli spazi a disposizione della città. Vuoi partecipare? Scrivi una mail a info@ilcoworkingdie.it