Rugby protagonista, evento 'Prato 65 anni in mischia'

Cultura di club, aneddoti, storie, percorsi formativi e rugby internazionale. Sono questi i temi principali dell’evento “Prato, 65 anni in mischia - La città che avanza nel segno del rugby”, che si terrà presso l’Auditorium della Camera di Commercio venerdì 3 marzo alle ore 21.00.

Le società rugbistiche del territorio laniero, compreso il Sesto Rugby che festeggia i suoi 40 anni, hanno fatto gruppo e si sono unite per creare un cartellone di iniziative che durerà per tutto il 2023 e sarà presentato proprio in occasione della serata in oggetto.

Cavalieri Union, Gispi Prato e Rugby Iolo sono promotori di questo momento di condivisione in cui a parlare saranno ospiti di eccezione.

Ad aprire il talk sarà proprio Andrea Gori, ex giocatore della gloriosa Rugby Prato e testimone di una tradizione ovale che non ha mai smesso di produrre talenti.

A seguire sono previsti gli interventi di Daniele Pacini, Direttore Tecnico della Federazione Italiana Rugby, del giornalista specializzato Lorenzo Calamai e dei referenti dei club coinvolti nei festeggiamenti che spiegheranno nel dettaglio le manifestazioni sportive e culturali messe in calendario nel corso dell’anno.

Spazio finale agli atleti dei Cavalieri Union per il lancio della partita di cartello del campionato di serie A che li vedrà contrapposti alla Rugby Lazio che si giocherà il giorno successivo allo stadio Chersoni.

La serata è a ingresso libero e verrà realizzata grazie al contributo di Franco Cenobi, del Comune di Prato, del Panathlon e del CIAR (Club Amatori Italia Rugby).

Per informazioni e richieste specifiche è attivo l’indirizzo comitato@rugbyaprato.com