E’ fissato per sabato 11 marzo, dalle 9 alle 13, nella sala della Misericordia di Empoli in via Cavour il convegno "Liliana Lensi. Maestra e pedagogista". Il convegno sarà l'occasione per presentare il libro "Eccoci di nuovo al lavoro. Diari di scuola nelle periferie", appena uscito per tab edizioni.

Il testo nasce dalla trascrizione e rilettura dei diari di scuola della maestra Liliana Lensi, docente per molti anni in diverse scuole elementari del territorio Empolese e non solo, e ne amplia poi la portata e i piani di lettura a livello pedagogico, storico, culturale.

Il libro è strutturato in due parti: nella prima, si possono leggere le trascrizioni dei “diari di scuola” della maestra dalle scuole di Ginestra Fiorentina (1948/1949), Pillo (1950/1951), Visignano (1956/1957), Torre di Montelupo, Pagnana, Avane. Nella lettura dei diari, colpisce la profondità della riflessione didattica e pedagogica nei confronti di alunni e alunne, in un periodo storico di grandi cambiamenti, politici in primo luogo, ma anche sociali e culturali, come gli anni ’50, ’60 e ’70, nei quali la figura della maestra, per molti motivi, si affiancava a quella di una seconda mamma.

Nella seconda parte del testo si sussegue una serie di approfondimenti a partire dai Diari stessi: gli autori e le autrici che hanno contribuito con un loro saggio al testo hanno scelto una particolare tematica sulla quale fare luce. Si trovano dunque testi legati al fenomeno migratorio interregionale negli anni ’60 e ’70, alla storia del vetro empolese, all’importanza (ancora oggi) di compiere la scelta di insegnare nonostante le difficoltà e, più in generale, sul senso di trarre stimoli per la didattica contemporanea a partire dalla riflessione di chi ci ha preceduto.

Il convegno dell’11 marzo intende presentare il testo e aprire una riflessione su temi legati alla didattica e all’educazione sull’Empolese Valdelsa e non solo. Nel corso della mattinata, dalle 9 alle 13, sono previsti interventi a cura di Pier Luigi Ciari, Governatore della Misericordia di Empoli; Marco Bagnoli, artista; Piero Bini, docente economista; Andrea Bruscino, professore dell’IIS “Ferraris Brunelleschi”; Emilio Chiorazzo, giornalista; Alessio Mantellassi, presidente Consiglio comunale di Empoli; Stefania Viti, professoressa ed esperta della storia del vetro empolese; Leonardo Araneo, regista e scrittore; Tiziana Bianconi, Commissione Pari Opportunità Comune di Empoli; Giorgio Ghelfi, architetto. Empolesi e non, quindi, per una mattinata di studio e approfondimento su tanti temi legati al mondo scolastico ed educativo.

L’organizzazione e la conduzione del convegno sono di Mariangela Giusti, docente e pedagogista, figlia di Liliana Lensi.

La scelta della data per il convegno non è casuale: ricorrono infatti proprio l’11 marzo 2023 i primi 20 anni dalla scomparsa della maestra Lensi, conosciutissima a Empoli e sul territorio non solo per il suo lavoro di insegnante, ma anche per la sua ricca attività nel mondo del volontariato, in particolare con Auser e Aido, e dell’impegno civico.

Al termine del convegno, una copia del libro sarà donata a tutte e tutti i partecipanti.