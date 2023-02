Smart working, al via la ricerca di Manageritalia Toscana per il monitoraggio nel territorio fiorentino

Mappare l’utilizzo dello smart working a Firenze attraverso una ricerca che punta a mettere insieme i dati forniti su giorni e orari dalle figure dirigenziali del territorio fiorentino. E’ l’obiettivo della ricerca di Manageritalia Toscana, il sindacato dei Dirigenti e quadri del settore terziario, servizi e commercio, che metterà poi a disposizione del Comune di Firenze i dati per analisi sul traffico e sui tempi della città.

“Un’indagine basata su dati significativi e puntuali - ha detto l’assessore all’Innovazione e smart city Cecilia Del Re - per monitorare l’attuazione dello smart working sul territorio fiorentino dal punto di vista dell’impatto sui tempi e gli spostamenti della città”.

È un’indagine importante - ha detto l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti -, utile per capire la mobilità in città che, abbinata con le notizie di infomobilità dell’App IF, consentirà di intervenire sulle viabilità più utilizzate per ridurre eventuali problematiche di traffico e indicare percorsi alternativi.

“Questa proposta rappresenta un nuovo modo interloquire con le istituzioni - ha detto il presidente di Manageritalia Toscana Riccardo Rapezzi -: finalmente il nostro enorme bagaglio di dati e di esperienza potrà essere utilizzato per comprendere ed analizzare i fenomeni del lavoro. Manageritalia Toscana sarà sempre a disposizione delle istituzioni quale naturale corpo intermedio non solo con i suoi iscritti ma anche con le realtà aziendali che questi rappresentano”.

I lavori di raccolta dati saranno coordinati dalla responsabile dell’Ufficio sindacale di Manageritalia Toscana Silvia Pistolozzi con la consulenza di Rodolfo Sartini. I dati raccolti saranno poi presentati al Comune nel corso di un evento pubblico.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Firenze