Strade Bianche Siena 2023, attesi 6.500 ciclisti amatoriali

Torna il grande appuntamento con “Strade Bianche” a Siena, la “classica del nord più a sud d’Europa” che anche per il 2023 emozionerà con le grandi imprese ciclistiche nel territorio senese, con partenza dalla Fortezza Medicea e arrivo nella magnifica cornice di Piazza del Campo. Il Comune di Siena è co-organizzatore della manifestazione assieme a Rcs Sport. Sabato 4 marzo il grande ciclismo maschile e femminile porterà ancora una volta Siena al centro dell’attenzione sportiva mondiale.

Il giorno successivo, domenica 5 marzo, circa 6.500 ciclisti amatoriali ripercorreranno le strade dei professionisti con l’edizione 2023 della gara “Gran Fondo Strade Bianche”. Un’edizione da record sia per quanto riguarda i partecipanti che per il numero di aziende e partner coinvolti. Già da questi giorni la città di Siena è immersa nel clima delle “Strade Bianche”, con le prime squadre e i primi appassionati che si affacciano lungo i percorsi. Dalla giornata di venerdì sarà allestito il villaggio delle “Strade Bianche” in Fortezza Medicea, con numerosi stand di aziende e partner della manifestazione.

“Il ritorno di Strade Bianche – dice il sindaco di Siena Luigi De Mossi - non è solo il ritorno di una popolare, amata, importante manifestazione ciclistica. È il rinnovarsi di quello che a me piace considerare quasi un manifesto ideale del nostro territorio. E non solo perché è un evento che permette di scoprire, riscoprire e valorizzare infinite cartoline della provincia senese e del capoluogo. Ma perché sa mettere assieme, in modo armonioso, la dimensione materiale con quella immateriale.

L’indotto economico e la promozione turistica, certo. E insieme però un’idea di territorio particolarmente dolce e suggestiva: quella di un luogo vocato al turismo lento e sostenibile, alla riscoperta del piacere della vita e della bellezza del paesaggio. Due assi entrambi preziosi nel mondo di oggi, in cui l’autenticità è la miglior forma di pubblicità. E che possono rappresentare l’architrave del futuro sviluppo turistico di Siena”.

“I numeri da record di quest’anno – aggiunge l’assessore allo sport Paolo Benini – confermano la validità di questa formula, che unisce la gara dei professionisti del sabato alla ‘Gran Fondo’ della domenica, frutto della co-organizzazione con Rcs Sport. Un appuntamento che si rinnova: lo sport, al di là del suo valore, è importante dal punto di vista dell'ambiente, della promozione, della conoscenza del territorio e della salute. Il ciclismo e le ‘Strade Bianche’ in particolare sono una formula di assoluto successo da questo punto di vista con Siena protagonista”.

