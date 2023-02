Si fingono tecnici del gas e derubano anziana a Castelfiorentino

Si sono presentati come tecnici del gas e hanno truffato un'anziana. È successo alle 10.30 di oggi, martedì 28 febbraio, in quel di Castelfiorentino. Due malfattori si sono introdotti in casa di una 89enne e l'hanno convinta di essere dei tecnici del gas. Dopo averl spruzzato dello spray urticante nel viso si sono fatti indicare la cassaforte che hanno aperto con una fiamma ossidrica. Da lì hanno portato via dei monili in oro fuggendo poi a piedi per le vie limitrofe. La signora, visitata sul posto dai sanitari, non ha riportato lesioni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Empoli. Ancora non è noto a quanto ammonta il bottino.