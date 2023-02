Turismo sostenibile, Siena ottiene certificazione internazionale

La città di Siena è la prima in Italia a ottenere la certificazione internazionale del Global Sustainable Tourism Council: il 7 marzo ci sarà la consegna ufficiale del certificato all’amministrazione comunale. Alle ore 10,30 nella prestigiosa Sala del Mappamondo del Museo Civico di Palazzo Pubblico è infatti in programma la cerimonia pubblica di consegna del certificato “Gstc - Global Sustainable Tourism Council” alla città di Siena, che diventa così la prima città d'arte italiana riconosciuta a livello internazionale come sostenibile in ambito turistico.

A fine 2021, con la consulenza dello spin-off universitario Etifor, il Comune di Siena ha infatti intrapreso il percorso per diventare la prima città d’arte in Italia a ottenere la certificazione internazionale di turismo sostenibile secondo i criteri Gstc. L'obiettivo è stato raggiunto nel mese di febbraio. Il Global Sustainable Tourism Council è un organismo internazionale nato dalla spinta del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (Unep) e dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (Unwto), per promuovere la sostenibilità e la responsabilità sociale del sistema turistico. Lo standard è riconosciuto a livello globale e la certificazione inserirà Siena in un network di destinazioni turistiche di eccellenza.

“Congratulazioni alla città di Siena, prima città d’arte italiana certificata per il turismo sostenibile. Una notizia che dà prestigio alla città e diviene al tempo stesso elemento di promozione dell’Italia tutta. Questo riconoscimento, accanto a quello della Nazione con i parchi più virtuosi in Europa, testimonia l’importante percorso che l’Italia ha intrapreso verso un turismo sempre più sostenibile, responsabile e accessibile. Deve essere quindi non solo motivo d’orgoglio ma esempio da seguire per le altre città d’arte al fine di rispondere sempre di più ai continui cambiamenti del settore turistico” così il ministro del turismo Daniela Santanchè nel commentare la certificazione internazionale del Global Sustainable Tourism Council ottenuta dalla città di Siena.

“E’ il raggiungimento di un obiettivo ambizioso - commenta il sindaco di Siena Luigi De Mossi – e prestigioso per tutta la comunità, che ci siamo posti affinché Siena diventi motore dello sviluppo sostenibile del turismo. Un progetto per portare il turismo a servizio del territorio e della sua comunità, che pone Siena al centro del panorama internazionale”.

Il percorso partecipativo ha visto il coinvolgimento di rappresentanti del settore pubblico e privato, nonché associazioni e Contrade, che hanno permesso di comprendere i punti di forza e di debolezza della destinazione, per poi programmare degli interventi mirati. A gennaio di quest’anno Vireo, ente di certificazione di parte terza accreditato da Gstc ha realizzato l’audit ufficiale al seguito del quale è stato emesso il certificato per la città di Siena. Il certificato come detto sarà consegnato alla città martedì 7 marzo in una cerimonia pubblica nella Sala Del Mappamondo alla presenza del sindaco Luigi de Mossi, dell’assessore al turismo Stefania Fattorini e degli stakeholder coinvolti nel processo.