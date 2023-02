Vaiano saluta le suore. Le Figlie della Carità lasciano la parrocchia dopo cento anni

Vaiano saluta le suore Figlie della Carità. Dopo cento anni di presenza in parrocchia la provincia italiana della Congregazione ha deciso di chiudere la comunità composta attualmente da tre consorelle: suor Antonietta, suor Vincenza e suor Rosa.

«Il motivo di questa decisione, presa unilateralmente dalla Compagnia delle Figlie della Carità, di certo non sorprende ed è semplice e ben noto: l’età delle suore della provincia è elevata, al momento non ci sono nuove vocazioni e non sono possibili sostituzioni», afferma il parroco di Vaiano don Marco Locati. Attualmente le Figlie della Carità sono presenti in Toscana in quattro case: Firenze, Pontassieve, Siena e Quercianella.

Domenica 5 marzo sarà il giorno del saluto alle tre suore da parte della comunità vaianese con una messa celebrata in badia dal vescovo Giovanni Nerbini alle 10,30. La partenza delle tre consorelle sarà sabato 11 marzo. Quel giorno alle 7,45 il Santissimo sarà trasportato dalla loro cappella nella chiesa parrocchiale e alle 8 si celebra la messa di ringraziamento e saluto. Poi suor Antonietta (78 anni) e suor Vincenza (82) andranno nella comunità di Pontassieve, mentre suor Rosa (77 anni) andrà a Como.

«Al dispiacere per questa presenza discreta e preziosa che purtroppo terminerà, segue però il ringraziamento a Dio e a loro per il bene che ha irrigato di carità e santità, spesso nascosta ai più, la nostra comunità e ne ha arricchito la sua tradizione cristiana», continua don Marco Locati.

Nel 2022 le Figlie della Carità avevano festeggiato il centenario del proprio arrivo a Vaiano. Nel 1922 venne aperta la prima comunità delle religiose legate alla spiritualità di San Vincenzo de Paoli. Tra loro c’era suor Luisa, ricordata durante le recenti celebrazioni, come la «madre dei vaianesi», perché rimase a servizio della parrocchia per ben 54 anni.

Fonte: Ufficio Stampa - Diocesi di Prato