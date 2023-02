Volantino omofobo di Forza Nuova a Lajatico, la condanna

"Lajatico ha bisogno di figli, non di omosessuali. Sindaco dimettiti". Questo volantino firmato Forza Nuova è apparso per le strade del borgo dell'Alta Valdera nella giornata di oggi, suscitando lo sdegno da parte della comunità per il messaggio e la divulgazione tramite volantino. Il volantino farebbe riferimento alla vicenda dell'annullamento della prima classe delle scuole medie per il prossimo anno scolastico.

Un attacco ad Alessio Barbafieri, sindaco di Lajatico, che ha fatto commentare anche i primi cittadini dei comuni vicini. Mirko Terreni di Casciana Terme Lari chiede "una condanna dura e senza appello nei confronti di questi fascisti, Marco Gherardini di Palaia stigmatizza il gesto.

Matteo Franconi sindaco di Pontedera, nell'esprimere "vicinanza, solidarietà e affetto" afferma che "è miseria intellettuale, profonda, viscerale, irrimedibile. Sono certo che nemmeno la destra può restare in silenzio di fronte a questa meschinità".

E infatti anche Roberto Ticciati, rappresentante di Fratelli d'Italia a Lajatico, ha voluto prendere completamente le distanze dal manifesto condannandolo fermamente.

Si è espressa con forza anche l'assessore regionale Alessandra Nardini: "Nessun silenzio è ammissibile, nessuno strizzi l'occhio agli omofobi e ai fascisti. Reagiamo uniti, non possiamo tollerare tutto questo. Ecco a cosa serviva la Legge Zan, ecco perché non ci fermeremo nel chiedere una legge contro l'odio".

I sindaci della Valdera: "Stasera a teatro a sostegno di Barbafieri"

Come sindaci della Valdera condanniamo con fermezza e indignazione il volantino omofobo diffuso da Forza Nuova nel nostro territorio nel quale viene attaccato il sindaco di Lajatico e lo consideriamo un gesto vergognoso e inaccettabile.

Il nostro territorio è caratterizzato da un forte senso di comunità e rispetto per la persona e non tollereremo che questi valori vengano calpestati da forze politiche che provano in qualunque modo a seminare odio e divisione.

Per questo ci uniamo al sindaco Alessio Barbafieri e a tutte le persone che potrebbero sentirsi offese dal tipo di messaggio veicolato, anche tramite i social network, da questo volantino. Lo riteniamo un atto vile e discriminatorio al quale mostriamo una compattezza e uno spirito di inclusione e rispetto delle differenze che non possono in alcun modo essere messe in discussione.

Per questo, già questa sera dalle ore 21, saremo al teatro di Lajatico per esprimere vicinanza politica e umana al primo cittadino. Non esiste alcuna giustificazione per l’odio e la discriminazione e per questo chiediamo a tutti di unirsi a noi nel condannare senza mezzi termini questo gesto inqualificabile.

I sindaci di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Terricciola