Abc, esordio gialloblu in programma sabato 4 alle 18 a Calenzano

Si prepara a tornare in campo il gruppo Under 13 Silver di Giovanni Corbinelli e Matteo Bruni targato New Orleans Pelicans, che dopo aver chiuso la prima fase al secondo posto del girone dietro l’imbattuta Calcinaia, sabato alle ore 18 varà visita ai Bulldogs Calenzano per la prima giornata della seconda fase della Junior NBA valida per il Titolo regionale.

La formula prevede la suddivisione delle società partecipanti in Conferenze e, al loro interno, in Division composte da 5 o 6 squadre, con gironi all’italiana e gare di andata e ritorno; al termine dei vari gironi le squadre classificate ai primi due posti di ogni Division, e le due migliori terze, saranno ammesse ai playoff di Conference. A seguire, le quattro squadre vincenti i quarti dei playoff di ogni Conference saranno ammesse alla Final Eight per il Titolo regionale in programma nei giorni 26-27-28 maggio.

Qui il calendario completo.

Fonte: Ufficio Stampa