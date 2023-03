Aggredito per aver sedato un diverbio, forse è una baby gang

Un uomo di 59 è stato aggredito a Viareggio, nella piazzetta della Psa in Via del Coppino.

Lo riferisce Il Tirreno.

L'uomo è stato aggredito nella stessa zona dove nel 2014 fu vittima Manuele Iacconi, che morì un meso dopo essere stato pestato.

L'uomo è adesso ricoverato con fratture al cranio ed ematomi su tutto il corpo. Al Tirreno la sorella dell'uomo ha raccontato che è caduto rovinosamente dopo essere intervenuto per sedare un diverbio fra due ragazzine, dopo di che ha sentito una botta sulla schiena ed è stato colpito da un pugno.

Quindi è stato preso a calci.

Dalla ricostruzione dell'accaduto pare che gli aggressori siano tutti minorenni.