Maltempo, il vento fa cadere un albero in centro a Vinci

A causa del forte vento e del maltempo della notte, è caduto un albero in via IV Novembre a Vinci, in pieno centro nel capoluogo. L'albero, di grandi dimensioni, si trova nel giardino privato di un'abitazione. Ancora è da quantificare il danno materiale, ma per ora non si registrano danni a persone. La notizia è stata data su Facebook dal sindaco vinciano Giuseppe Torchia.

"Un'altra emergenza durante la notte a causa del forte vento: un grosso albero di un giardino privato è caduto in via IV Novembre. Grazie all'intervento congiunto di VV. FF., settore operativo dell'amministrazione comunale e Vab Sezione di Vinci il problema è stato risolto ed è stata ripristinata la viabilità. Grazie per il prezioso lavoro fatto durante la notte" ha scritto il sindaco.