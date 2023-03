Il comitato Per un altro raddoppio risponde al comunicato stampa dei rappresentanti di Forza Italia dell’Empolese Valdelsa

Al dibattito sul raddoppio della tratta ferroviaria Empoli-Granaiolo, l’elettrificazione della linea Empoli-Siena, la chiusura dei passaggi a livello e la costruzione di una strada interna alle frazioni di Granaiolo, Sant’Andrea-Fontanella, si aggiunge la presa di posizione di Forza Italia dell’Empolese Valdelsa.

Ci fa senz’altro piacere che la discussione si sviluppi e venga posta all’ordine del giorno delle forze politiche dell’area; meglio sarebbe che intervenissero conoscendo approfonditamente i termini della questione.

Basti dire che nel loro intervento, alquanto pressappochista, parlano solo del raddoppio e ci informano che sono stati stanziati 265 milioni per la sua esecuzione. Solo una mezza verità, quella cifra comprende infatti anche l’elettrificazione sopradetta. Niente di male, basterebbe che non si ergessero a professorini che dispensano giudizi a vanvera senza avere mai affrontato la questione con nessuno di coloro che si vedranno espropriare case, orti, giardini, che si vedranno svalutare gli immobili o che si troveranno un muro in cemento armato a 80 cm dalle proprie finestre.

Di contro, noi del Comitato “Empoli-Granaiolo per un altro raddoppio”, ringraziamo i Consiglieri Comunali di Empoli ed Consiglieri Regionali di varie appartenenze che hanno posto la questione nelle rispettive assemblee elettive. Ci riferiamo alla maggior parte dei Consiglieri di opposizione, rallegrandoci del fatto che in Consiglio Comunale di Empoli non sia stato eletto alcun rappresentante di Forza Italia.

Un altro particolare che dà il segno dell’atteggiamento che i dirigenti di questo partito hanno nei confronti dei problemi dei cittadini è che, a differenze di altri, non hanno mai cercato un incontro con i residenti delle nostre frazioni. Siamo sempre disponibili a discutere seriamente del problema che ci affligge ed invitiamo in particolare i firmatari del comunicato ad un confronto serio e costruttivo sul tema e sui problemi che ci affliggono. Certamente questo non significherebbe “cavalcare qualunque protesta purchessia”.

La nostra proposta di “un fantasioso nuovo tracciato” migliorerebbe esponenzialmente la vita, la socialità ed il valore delle frazioni; le fantomatiche “barriere anti-rumore che non deturpano nemmeno il paesaggio” potrebbero fare altrettanto?

Fonte: Comitato “EmpoliGranaiolo per un altro raddoppio”